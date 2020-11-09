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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu

- Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerinin vurulma anı BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait araç ve mevzileri kamikaze İHA ve toplarla vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Laçın - Şuşa yolu üzerindeki Zarıslı köyü yakınlarında bir grup Ermenistan askerinin kuşatıldığı belirtildi.Kuşatmayı yarmak amacıyla Azerbaycan askerlerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan askerlerine ait 1 tank ve 1 zırhlı piyade aracının kamikaze İHA'larla imha edildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusu, Hocalı - Şuşa yolu ile Hankendi yönünde personel ve D - 30 obüsü taşıyan Ermenistan'a ait kamyonu da kamikaze İHA ile imha etti.Hocavend istikametinde de Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınakları topçu atışıyla vuruldu.Bakanlık, operasyonların görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Piyade Kamikaze Saldırı 

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