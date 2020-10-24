- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri hedefleri imha etti



- Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait tankların, topların ve zırhlı araçların Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun imha ettiği Ermeni hedeflerine ait görüntüleri paylaştı.



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