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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi - Azerbaycan saldırısına dayanamayan Ermenistan özel kuvvetleri mevzilerini bırakarak kaçtı

- Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi - Azerbaycan saldırısına dayanamayan Ermenistan özel kuvvetleri mevzilerini bırakarak kaçtı

Vurma anı

( BAKÜ ) - Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi- Azerbaycan saldırısına dayanamayan Ermenistan özel kuvvetleri mevzilerini bırakarak kaçtı BAKÜ

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Özel Kuvvet Özel Kuvvetler Saldırı 


- Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı. Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.
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