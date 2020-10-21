Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri yok etti - Ermenistan ordusu Terter’de sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri yok etti - Ermenistan ordusu Terter’de sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor

bombardıman

Piyade Bild Geri Çekilme 

-detay

( BAKÜ ) - Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri yok etti- Ermenistan ordusu Terter’de sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor BAKÜ

- Ermenistan’a ait hedefler Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 20 Ekim gün boyunca ve 21 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. motorlu piyade bölüğünün Cebrayıl ve Gubadlı yönünde kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 3 topçu bataryası, havan topu ve içindeki askerlerle birlikte 3 askeri nakil aracının imha edildiği bildirildi.
Ermenistan ordusu Terter’de sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu Terter şehrine ve köylerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerde ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Mehmetçik'in Yeni Tüfeği Dakikada 700 Mermi AtıyorMehmetçik'in Yeni Tüfeği Dakikada 700 Mermi Atıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement