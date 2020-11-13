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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Dağlık Karabağ zaferini kutladı - Azerbaycan, sınır bütünlüğünün sağlanmasını kutladı

- Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Dağlık Karabağ zaferini kutladı - Azerbaycan, sınır bütünlüğünün sağlanmasını kutladı

Havai fişek gösterisi

Çatışma Havai Fişek Gösterisi İlham Havai Fişek Trol 

-İlham Aliyev'in baş harfleri
-Detay

( BAKÜ ) - Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Dağlık Karabağ zaferini kutladı- Azerbaycan, sınır bütünlüğünün sağlanmasını kutladı BAKÜ

- Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı kurtararak devletin sınır bütünlüğünün sağlanmasını kutladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtararak sınırlarında tam kontrol sağladı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, sınır bütünlüğünün sağlanması nedeniyle kutlama programı düzenledi.
Sınır Hizmetine bağlı akademide gerçekleştirilen etkinlikte tarihi zafer havai fişek gösterisiyle kutlanırken, akademinin çatısına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ad ve soyadının baş harfleri yazıldı. Sınır bütünlüğü sağlandı Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirilmesi ve işgal altındaki toprakların Azerbaycan’a geri verilmesi için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Ermenistan’a 15 Kasım'a kadar Kelbecer’i, 20 Kasım’a kadar Ağdam’ı, 1 Aralık'a kadar Laçin'i boşaltması için süre verildi.

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