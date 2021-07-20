- Azerbaycan’da Covid-19 salgını sonrası ilk kez cemaatle bayram namazı kılındı

-Baş Müftü ile röportaj

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan’da korona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ilk defa cemaatle bayramı namazı kılındı. Azerbaycan’da Kurban Bayramı namazı Covid-19 tedbirleri kapsamında 50 kişilik gruplar halinde kılındı. Bayram namazı için camilere gelen vatandaşlar, iki doz aşı olduğuna dair Covid-19 aşı pasaportu ya da korona virüsten iyileştiğine dair belgelerin kontrol edilmesinin ardından görevliler tarafından içeri alındı. Kafkas Müslümanlar İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de bayram namazı kılanlar arasında yer aldı. Dünya Müslümanlarını Kurban Bayramı nedeniyle tebrik eden Baş Müftü Hacı Salman Musayev “Dünya Müslümanlarının mübarek Kurban Bayramı günü. Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Azerbaycan bu bayramı zaferle karşıladı. Bu da Allah’ın bize verdiği en büyük nimettir. İnşallah bayramlarımız daha hoş geçecek. Şehitlerimiz var. Onlara diğer günlerde olduğu gibi, bayram gününde de dualar ediliyor. Gazilerimize şifa diliyoruz. Onların akıttığı kanla bu bayramı zaferle kutluyoruz” dedi.

Dünyanı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle yasakların getirildiğini belirten Musayev, “İnsanların ibadetlerini kısıtlama yasakları da getirilmişti. Bu nedenle 50 kişilik gruplar halinde bayram namazını kılıyoruz. İnsanları geri çevirmiyoruz partiler halinde namazları kıldırıyoruz. Biz herkesin bayram namazını, bayram sevincini yaşamasını engellememeye çalışıyoruz. İmkanı olan kişiler kurbanlarını keserek ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak ailelere bu sevinci yaşatacaklar. Bütün dünya Müslümanlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınmamıştı. Kurban bayramı dolayısıyla Azerbaycan’da 22 Temmuz’a kadar resmi tatil ilan edildi.

