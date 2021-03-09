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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’ı kabul etti

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’ı kabul etti

Görüşmeden detay

( BAKÜ ) BAKÜ

Misyon İlham Amed Başkent 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Kılıç ve heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edilecek ve Azerbaycan Milli Meclisin Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov ve komite üyeleriyle ile görüşme gerçekleştirecek.
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