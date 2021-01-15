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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Karabağ Savaşı Sonrası Cıdır Ovası’nda Zafer Çayı

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Karabağ Savaşı Sonrası Cıdır Ovası’nda Zafer Çayı

Cıdır Ovası’nda kurulan masada oturan Aliyev ve ailesi

( BAKÜ ) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Karabağ Savaşı sonrası Cıdır Ovası’nda zafer çayı BAKÜ

Asad İlham 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı ile Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’daki Cıdır Ovası’nda zafer çayı içti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki ziyaretine devam ediyor. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızları Arzu Aliyeva, Şuşa ziyareti kapsamında Cıdır Ovası’na da gitti. Cıdır Ovası’nda kurulan masada ailesi ile birlikte oturan Aliyev, Azerbaycan baklavası eşliğinde çay içti. Aliyev, “İnce belli bardakta çay ve baklava. Dostlarımız sevinsin, düşmanların gözü kör olsun” dedi.

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