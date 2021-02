Ayvalık’ta eTwinning projesi Türk, Yunan ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi

-Öğretmen Cansel Şalmanlı ile röp.

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş eTwinning projesi kapsamında Türkiye, Yunanistan ve Romanya'nın dört bir yanındaki okullarla birlikte internet üzerinden yapılan eğitimler, başarılı sonuçları da beraberinde getiriyor.Ayvalık’ta İstiklal İlkokulu’nun da ortağı olduğu The Citizens Of The Bluegreensphere adlı 6 farklı ilden 10 Türk öğretmenin olduğu Romanya ve Yunanistan ortaklı uluslararası eTwinning projesiyle; aynı yaş grubundaki çocuklar, iş birliğine dayalı olarak aynı etkinlikleri yaparak, ne kadar atık üretildiğini, çevrenin nasıl kirletildiğini ve su ayak izinin ne kadar olduğunu keşfetmeyi, geri dönüşümün önemini öğreniyor.Ayvalık’ta Ocak ayında başlayan İstiklal İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri de velileri ile sınıf öğretmenleri Cansel Şalmanlı’nın verdiği eğitimlerle uluslararası eğitim arenasında da göz dolduruyor.Proje kapsamında Yunanistan ve Romanyalı arkadaşlarıyla birlikte ilk etkinlik olarak su ayak izlerini hesaplayan öğrenciler daha sonra da velileri ile su kullanımına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğinin farkındalığına vardı. Şu an ise atık pillerin toprağa verdiği zararlar hakkında sunum ve araştırmalar yapan öğrencilerin etkinliklere katılımı, velilerin de projeye tam destek vermeleri ise öğretmenlerce memnuniyetle karşılanıyor.Proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler veren İstiklal İlkokulu öğretmenlerinden Cansel Şalmanlı, “Projemizde web 2.0 araçları kullanılıyor. Çağımız gereği bu kuşağın öğrencileri internet ve programların kullanımında müthiş bir ilgiye sahipler. Ayrıca çocuklarımıza verimli, güvenli bir internet kullanıcısı olmalarını da teşvik ediyoruz. Projedeki tüm öğrencilerimize ‘Güvenli İnternet Kullanımı’ ile ilgili 9 Şubat’ta bir webinar düzenledik. Bu webinarda Sakarya Ortaokulu Bilim Teknoloji ve Tasarım öğretmenimiz Perihan Filiz, öğrenci veli bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz bu webinarda diledikleri gibi sorular sordular. Bu ay çalışmalarımıza tohum topları yaparak devam edeceğiz. Minik kalpler dünyamızı korumak için çalışıyorlar” dedi.

Şalmanlı şöyle devam etti:“İnanıyorum ki çocuklarımıza bu yaştan itibaren çevre kirliliğine karşı farkındalık kazandırmak, biz öğretmenler tarafından geleceğe yapılabilecek en kıymetli yatırımdır. Böyle önemli bir projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Unutulmamalıdır ki elimizden geldiğince dünyamızı korumak her bireyin sorumluluğudur. Çalışmalarımız kapsamında Erasmus projeleriyle de öğrencilerin yüz yüze bir araya gelebilmeleri de mümkün kılınabilmektedir.”



