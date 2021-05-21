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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayvacık’ta şiddetli fırtına...Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

Ayvacık’ta şiddetli fırtına...Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

Düşen çatılardan detay görüntüler

Şiddetli Fırtına Onarım Çalışması Akkale 

-Devrilen ağaçlardan ve elektrik direklerinden görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bazı evlerin çatısını uçarken, bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi. Ayvacık ilçesinde bu sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli fırtına, Ayvacık ve Küçükkuyu beldesinde ağaçları devirdi. Küçükkuyu beldesi ile Dibekli, Büyükhusun, Korubaşı ve Sazlı köylerinde bazı ev ve damların çatıları uçtu. İlçe genelinde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bazı köylerde elektrikler kesilirken, UEDAŞ ekipleri onarım çalışması yapıyor. Bazı evlerin üzerindeki kiremit parçalarının düşmesi sonucu da bir kişinin yaralandığı belirtildi. Etkili olan şiddetli fırtına sonrasında özel idare ve AFAD ekipleri hasar alan köylerde incelemelerde bulunurken, fırtına sonrasında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor.
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