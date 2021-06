Aynı kaderi paylaşan çocukların ismi okullarında yaşatılacak

-Çocukların cesetlerinin ambulansa taşınması

-Çocukların cesetlerinin morgdan çıkarılması

-Çocukların anne ve babaları ile röportaj

-Çocukların isimleri verilen okulun görüntüsü

-Çocukların isimleri yazılı tabelanın görüntüsü

-Vali Aydoğdu röportaj

-Çocukların fotoğrafları



( AKSARAY )- Aksaray'da aynı gün aynı hastanede doğan, beraber girdikleri gölette aynı gün can veren çocukların isimleri birlikte okudukları okula verildi AKSARAY



- Aksaray’da aynı hastanede aynı gün dünyaya gelen, aynı okulda aynı sınıfta okuyan ve geçtiğimiz ay serinlemek için girdikleri gölette boğularak can veren ve yine aynı mezarlıkta defnedilen 2 çocuğun isimleri Aksaray Valiliği tarafından birlikte okudukları okula verildi.

Olay, 9 Mayıs 2021 tarihinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Gökler Köyü'nde yaşandı. Köyde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) Ramazan ayında oruçlu iken akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti’ne geldi. Burada serinlemek isteyen 2 çocuk kıyafetlerini gölet kenarına bırakarak gölete girdi. 2 çocuk girdikleri gölette boğularak can verdi. Akşam iftar vaktinin gelmesiyle evlerine dönmeyen çocukların ailesi çocukları aramaya çıktı. Aramalarda gölet kenarında çocukların elbiselerini bulan aileler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, AFAD dalgıç ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çocukların cansız bedenine ulaştı. Boğularak ölen çocuklar hastane morgunda yapılan otopsinin ardından köyde aynı mezarlığa defnedildi. “Bu 2 kardeşimizi ayırmayalım istedik” Olayın yaşandığı gece olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği talimatla çocukların isimlerinin yaşatılması için çocukların okuduğu okula isimleri verildi.

Daha önce Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu olan çocukların okulunun ismi, Ahmet Bektik-Muhammet Sevim İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayında çok üzücü bir olay yaşandığını hatırlatarak, “Biliyorsunuz Ramazan ayının son günlerinde Ortaköy ilçemizde hakikaten yürekleri dağlayan bir hadise vuku buldu. İki arkadaş aynı gün dünyaya geldiler, aynı hastanede, aynı ilk ve ortaokulu okumuşlar. Beraber tam iftardan önce oruçluyken gölete gidiyorlar ve gölete girince elim bir vaka ile karşı karşıya geldik. Gece 2 sıralarında cesetlerine ulaştık. Doğdukları hastaneye cenazelerini getirdik. Hakikaten bir anne baba olarak bu olaya yürek dayanması mümkün değil. Biliyorsunuz bu yangın ve suda ölenler bizim inancımız gereği manevi şehit sayılır. Biz de bu 2 kardeşi ayırmayalım istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok güzel bir çalışma yaptı. Bunların okudukları ortaokula Ahmet Bektik ve Muhammet Sevim Ortaokulu ismini verdik. Onların isimlerini inşallah eğitim kurumunun çatısında kıyamete kadar taşıyacağız” dedi.

“Rabbim evlat acısını kimseye tattırmasın” Vefat eden Ahmet Bektik’in annesi Yasemin Bektik (35), Aksaray Valiliğine teşekkür ederek, “O gün Ahmet ile Muhammet oynamak için çıktılar. İkisi de oruçluydu. Akşam üstü annesini aradım ben, 'Ahmet ile Muhammet sizdeyse gelsin Ahmet eve' diye. Sonra bir telaş başladı ve çocuklarımızı bulamadık. Daha sonra herkes aradı sağ olsun, sonra jandarma geldi, valimiz geldi, hepsinden Allah razı olsun. Çocuklarımızın kıyafetlerini ve bisikletini barajın kenarında bulduk. Gece çocuklarımızın vefat ettiğini öğrendik. Büyük bir acı, rabbim evlat acısını kimseye tattırmasın. Ama Allah’tan geldi, rabbim onların ailesine de bize de büyük sabırlar versin inşallah. Çok güzel bir duygu, birincisi oruçlu gittikleri için bir de çocuk olarak gittikleri için inşallah cennetlik oldular. İsimleri okula verildiği için de çok mutluyuz, kendi okullarında isimleri hiç bitmeyecek. Ahmet Muhammet diye anılacak inşallah. Bu yüzden valimize çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Vefat eden Muhammet Sevim’in babası Ahmet Sevim (47) ise, “Çocuklarımız için sağ olsun vali bey çocuklarımızın ismini yaşatacak” diye konuştu.

Gözyaşları içinde o gün yaşanan olayları anlatan Muhammet Sevim’in annesi Döndü Sevim (43), “Benim zaten içime şüphe ezan okunduktan sonra düştü. Gelirdi her zaman, bir şey oldu dedim. Gelmedi o gün. Sonra barajda bisikletinin bulunduğunu söylediler. Ekipler gelmiş, Allah razı olsun, valimizin sayesinde çocuğumun cansız bedeni bulundu işte. Dün de haber aldım, Allah razı olsun valimizden,buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın isimlerini okudukları okula vermişler. Acımızı bir nebze de olsa hafifletti” ifadelerini kullandı. Aynı okulda aynı sınıfta okuyan çocukların isimlerinin yazılı tabela İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula asıldı.