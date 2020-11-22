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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı

Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı

hırsızlık anı

Olay Yeri İnceleme Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-olay yeri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir park içerisinde bulunan işletmeye ikinci kez giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Muslihittin Mahallesi Güneş Evi Parkı içinde bulunan işletmede meydana geldi. İş yerinde meydana gelen hırsızlığı anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından aynı iş yerinden daha önce de hırsızlık yaptığı öğrenilen iki şahıstan birinin E.O. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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