Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı’na girdi: 2 ölü, 3 kayıp
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı’na girdi: 2 ölü, 3 kayıp

Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı’na girdi: 2 ölü, 3 kayıp

olay yerinden görüntü

Su Kalaba Alabalık 

-ekiplerden görüntü
-kalabalıktan görüntü
-muhtar ile röportaj
-detaylar

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Suluova Derinöz Barajı’nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sırasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Amasya Belediyesi itfaiye su altı ekipleri ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı. Kayıp vatandaşların yakınları baraj gelerek çalışmaları endişeyle izliyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı