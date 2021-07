Aylardır faaliyete göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı

-Kapalı yüzme havuzundan detay

- Pandemi tedbirleri sebebi ile aylardır faaliyetlerine ara veren kapalı yüzme havuzları, yayınlanan son genelgeye göre açıldı. Yaklaşık bir senedir faaliyet gösteremeyen kapalı yüzme havuzları, 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açtı. Açık yüzme havuzları ise 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle vatandaşlar artık kapalı yüzme havuzlarına da gidebilecek. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de açılan kapalı yüzme havuzlarına ilgi yoğun. “1 Temmuz itibariyle havuzumuzun faaliyetlerini açtık” Eskişehir’de içerisinde kapalı yüzme havuzu bulunan işletmede müdür olarak görev yapan Erdem Belyurt, kapalı yüzme havuzunu İçişleri Bakanlığının yayınladığı kurallara uyarak açtıklarını belirtti.

Açılmadan dolayı müşterilerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Belyurt, “Yüzme havuzuyla beraber Selus Per Aqua (SPA) alanları da kapatıldı zaten. Bazı tedbirleri aldık fakat spor salonlarını açıp yüzme havuzları kapalı kalmıştı. Bununla alakalı üyelerimizden ve tabi ki kullanım yapan kişilerden çok tepki aldık. Bununla alakalı içişleri bakanlığının aldığı kurallar ve gereksinimlerden dolayı kapalı tuttuk. 1 Temmuz itibariyle havuzumuzun faaliyetlerini açtık. Tüm tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığının yayınladığı kurallara her şeyiyle uyduk. Üyelerimiz 1 Temmuz itibariyle havuzumuzu kullanmaya başladılar. Üyeler için SPA ve havuzların açılması yaz sıcaklarında tabi ki de iyi oldu. Çünkü masaj isteyen, SPA isteyen ve aynı zamanda yüzmek isteyen bir sürü üyemiz var. Bu üyeler için aldığımız dönüşler çok güzel” diye konuştu.

“Suyun sertlik dereceleri, pH derecesi ve klor seviyesi çok önemli” Kapalı yüzme havuzunun tüm bakımlarını yaptıklarını söyleyen Erdem Belyurt, suyun kaliteli olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Her gün havuzun dip vakum temizliği yapılması gerektiğini aktaran Erdem Belyurt konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Havuzun bütün tedariklerini tamamladık. Dip vakum temizlikleri ve kimyasalları tamamlandı. Tamamen İçişleri Bakanlığının istediği şartlar doğrultusunda, kişi sayıları belirlenerek havuzun kullanım kurallarına göre açtık. Üyelerimiz bu kullanımları yaparken havuzun kalitesi çok önemli. Çünkü havuza girerken bir havuzda olması gereken bazı önemli noktalar var. Suyun sertlik dereceleri, pH derecesi ve klor seviyesi çok önemli. İnsanlar yüzme havuzlarını kullanırken bunun önemini dikkat etmeleri gerekiyor. Çok hassasız ve her 6 saatte bir klor seviyelerini ölçüyoruz. Aynı zamanda da her gün dip vakum temizliği yapılıyor. Üye ve sporseverlerin havuzları kullanırken temizliğine dikkat etmeleri gerekiyor.”