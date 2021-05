Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı’na dönüşüyor

--Kültür parkından detay

- Sivas’ta 1889 yılında 2. Abdülhamid Han’ın buyruğuyla kurulan. Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Eylül'de açılışı planlanan Hamidiye Kültür Parkı’nda incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, teknik yetkililer ve yüklenici firmadan bilgi aldı. “Hamidiye Kültür Parkı’nda 22 farklı özgün proje yürütülmektedir” Sivas’ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Vali Salih Ayhan, bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Ankara karayolu üzerindeki yıkılmakta olan Osmanlı eserlerine sahip çıkıp, yeni yüzüyle hizmet vermesi için gayret gösterdiklerini anlatan Vali Ayhan, “Sivas’ımızın hakikaten son zamanlarda en vizyon projelerden birisi Hamidiye Kültür Parkı. İçeriğiyle, amaçlarıyla, hizmet ettiği kitleyle çok anlam ve mana bulacak hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Hamidiye Kültür Parkı’nda 22 farklı özgün proje yürütülmektedir” dedi.

“4 Eylül’de açılışını planlıyoruz” Projenin tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Vali Salih Ayhan, “Sürekli sahadayız. Çok ciddi emek var. İlmek ilmek işliyoruz ve en kısa zamanda da Sivas'ımızın, bölgemizin ve hemşehrilerimizin hizmetine burayı sunacağız. Biliyorsunuz burada eğitim var, burada kültür var, burada sanat var, burada spor var, burada sosyal yönü güçlü projeler var, ekonomi var ve tüm sektörlerle birlikte 7'den 70’e her yaş grubuna hitap eden hizmetler var. İçeriği çok zengin bir proje. Nezih ferah ve peyzajıyla da hakikaten insanların nefeslendiği rahatladığı güzel mekânlar var. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın bu tür doğal yerlere ihtiyacı oluştu. İnşallah 4 Eylül'e açılışını planlıyoruz. Burada 8 firma farklı başlık altında işini yürütmektedir. Hızlı yürümekteyiz, gayret göstermekteyiz. Tüm ekiple sahadayız” ifadelerini kullandı. “Birkaç ay sonra doğa, tarihle bütünleşecek” İki yılı aşkın süredir ciddi bir çalışma ortaya konduğunu anımsatan Vali Salih Ayhan, “Tüm detaylar düşünülerek hayata geçen projenin peyzajı da bittiği zaman doğa, tarihle bütünleşecek. Peyzajı, İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan çevre projesi içerisinde en yüksek değerde ve nitelikte bir iş olacak. Sadece 3000 adet nitelikli yani buranın iklimine dokusuna uygun, büyük boylu 15-20 yıllık yapraklı ağaçlar olacak. 100 bine yakında çalı ve mazı tarzı çevreye uygun çalılar olacak. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğümüz zaman 250 bin metre kare içerisinde güzel bir iş ortaya çıkacak. Çok kıymetli bir iş. Çok değerli bir iş. Sivaslıların heyecanla beklediğini biliyoruz. Bir an öncede bu hizmeti vatandaşla buluşturmak içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda gece gündüz çalışıyorlar. 4 Eylül’de Kongremizin 102. yıl dönümünde Sivaslı hemşerimize 102. yıl armağanını bir an önce hediye etmek için canla başla çalışıyoruz. Orta Anadolu’nun en büyük kültür parklarından biri Sivas’a kazandırılıyor” dedi.

