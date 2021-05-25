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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AYDIN - Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

- Soğuk hava deposunda - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - İş makinesinin çalışmalarıSoğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Aydın - Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 2 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Soğuk Hava Deposu İtfaiye Eri Trol 

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