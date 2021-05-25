Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AYDIN - Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

- Olay yeri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekiplerinin müdahalesi Aydın 'da soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Aydın - Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 2 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Soğuk Hava Deposu İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement