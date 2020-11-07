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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı

Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı

- Şüphelinin adliyeye sevki - Germencik Kaymakamlığı Hükümet Binası - Jandarma araçları - Şüphelilerin gözaltına alınmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 90 bin lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçede imamlık yapan Z.K'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, otomobiline ait bilgilerin FETÖ tarafından kopyalanarak satışa sunulduğunu, bu ilanın kaldırılması için aracını satıp parayı kendilerine teslim etmesini istedi.Şüphelinin yönlendirmesiyle aracını 90 bin liraya satan Z.K, İzmir'e giderek parayı teslim etti. İlçeye döndüğünde aynı numarayı bir daha arayan Z.K, dolandırıldığını anlayınca İlçe Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundu.Mağdurun ifadeleri doğrultusunda çalışma yapan ekipler, Aydın ve İzmir'deki eş zamanlı operasyonda V.K, Ö.K, T.Ç. ve O.P'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Akalan Suç Duyurusu Irak 

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