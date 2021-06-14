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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AYDIN - Kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği öne sürülen kişi öldü (3)

AYDIN - Kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği öne sürülen kişi öldü (3)

- Jandarma ile şüphelilerin tekne ile gelişi - Jandarmanın olay bölgesine gitmesi - Jandarmanın inceleme yapması - Cansız bedenin taşınması - Kuyuda kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı - AFAD'a bağlı KBRN ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede bulunan 5 kişi gözaltına alındıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi, içeride kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Serçin Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kuyunun dışında hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Bölgede bulunan 5 kişinin kuyuda bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kurtarma çalışması başlattı.AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma Kaçak Kazı Radyasyon Biyoloji Sağlık Ekipleri 

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