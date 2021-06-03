AYDIN - Kılıçdaroğlu, İncirliova'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İncirliova'da kahvehane ziyareti - Kılıçdaroğlu'nun vatandaşın çayını karıştırması - Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi - Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çekmesi - Kılıçdaroğlu'nun Efeler'de Tekstil Park'ta inceleme yapmasıAYDIN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın 'ın İncirliova ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaraoğlu daha sonra Efeler ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tekstil Park'ta incelemelerde bulundu.
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