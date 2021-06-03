Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AYDIN - Kılıçdaroğlu, İncirliova'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi

AYDIN - Kılıçdaroğlu, İncirliova'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İncirliova'da kahvehane ziyareti - Kılıçdaroğlu'nun vatandaşın çayını karıştırması - Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi - Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çekmesi - Kılıçdaroğlu'nun Efeler'de Tekstil Park'ta inceleme yapmasıAYDIN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın 'ın İncirliova ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaraoğlu daha sonra Efeler ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tekstil Park'ta incelemelerde bulundu.

Kahvehane 

İlgili Foto Galeriler
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement