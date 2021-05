-- Müzeden motorlarla çıkış

-- Karacasu yolu kortejden görüntüler

-- Afrodisias ziyareti



( AYDIN ) Aydın’ın kültür tanıtımına motosiklet tutkunlarından anlamlı destek- Motosiklet Kulübü Üyelerinden Afrodisias’a kültür sürüşü AYDIN



- Uluslararası Müze Günü kapsamında bir araya gelen motosiklet kulübü üyeleri, Aydın’ın kültür tanıtımına destek olmak amacıyla Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde kültür sürüşü gerçekleştirdi. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın kültürel miraslarının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen motosiklet kulübü üyeleri, Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Müzesi’ni ziyaret etti. Aydın Arkeoloji Müzesi’nde buluşan motor tutkunları Efeler ilçesinden yola çıkarak kortej eşliğinde Karacasu’ya hareket etti. Güzergah üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken motorcular da farkındalık oluşturmak amacıyla Afrodisias Müzesi’ne kültür sürüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 110 kilometrelik kültür sürüşüne Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer’in de katıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen motor tutkunları, Aydın Şubesi üyeleri ile birlikte hem tarihe yolculuk yaptı hem de kültür mirasının tanıtılması için farkındalık oluşturdu. “Aydın, medeniyetler tarihi şehri” Müzelerin anlatılması ve tanıtılması için önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer; “Bugün 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü, bu anlamda bugünün kıymetini fırsat olarak gördük. Çünkü Aydın hep ifade ettiğimiz gibi medeniyetler tarihi şehri fakat bu potansiyeli sunmak sergilemek toplumla buluşturmak noktasında müzelerimiz çok önemli bir misyon üstleniyorlar. Aydın'da çok kıymetli çok eşsiz müzelere sahibiz. Karacasu Afrodisias Müzemiz, Aydın Arkeoloji Müzemiz, Milet Müzemiz, Dünya’da eşi benzeri az bulunan envanterlere sahip özel tesislerimiz. Bugünü bu noktada fırsata dönüştürüp hem Aydın halkına hem Türk halkına hem de uluslararası camiaya müzelerimizi anlatmak noktasında etkinlikler tasarladık. Anadolu motosikletler grubu üyelerimiz ile bir araya geldik, hep birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Mutluyuz. Hep ifade ettik, Aydın medeniyetler tarihi şehri. Bu anlamda açık hava müzesi olarak nitelendirilebilecek bir değeriz. Ama kapalı müzelerimiz de kapalı mekan müzelerimiz de inanın bana dünyada eşsiz benzersiz niteliklere sahip ve harika tesisler. Herkesi bekliyoruz çok mutlu, çok unutulmaz anılarla buradan ayrılacaklarına eminim” dedi.

“Gerekeni yapacağız” Gerçekleştirilen etkinliği her yıl düzenli hale getirmek istediklerini ifade eden Anatolioan Soldiers MC Yöneticisi Abdullah Sarıoğlu; “Bugün Dünya Müzeler Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çevre illerdeki şubelerimizdeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de katıldılar. İlimizin kültürel miraslarını kültürel değerlerini tanımak ve tanıtmak adına böyle bir etkinlikte bulunduk. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde yaptık etkinliğimizi, sağolsunlar emeklerine sağlık teşekkür ediyoruz. Buradan ülkemizin her yerindeki kültür ve turizm birimlerinde çalışan personellerin, müdürlerimizin, büyüklerimizin günlerini kutluyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl aynı günde Dünya Müzeler Günü'nün kutlanması için ve müzelerin gezilme oranının bu tür etkinliklerin artması için gerekeni yapacağız. Bundan sonra her yıl aynı günde etkinliklerimiz sürecek. Biz motosikletli ekipler ve kulüpler olarak bu tür etkinliklerde yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

