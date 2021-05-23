Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
AYDIN - Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AYDIN - Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

- Makilik alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.Sağtur bölgesindeki makilik alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz, belediyeye ait 2 itfaiye aracı ile orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı ile 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

İtfaiye Aracı Ağaçlı Gesi Makilik Alan 

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement