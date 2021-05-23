AYDIN - Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
- Makilik alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.Sağtur bölgesindeki makilik alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz, belediyeye ait 2 itfaiye aracı ile orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı ile 5 dönüm makilik alan zarar gördü.
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