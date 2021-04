Aydın’da her balkon, konser salonu oldu

- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı üstü açık konser otobüsüyle balkonlara taşıdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan, özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her evin balkonuna taşıdı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin geleceğine yani çocuklara armağan ettiği bu bayramda her ne kadar meydanlarda bir arada olunamasa da, yine de coşku ve neşenin eksilmemesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın birçok noktasında bayrama özel mini konserler düzenledi.

23 Nisan’a özel olarak hazırlanan otobüs ile birlikte Aydın kent genelinde sabahın ilk saatlerinde başlayan bayram coşkusu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Konsere ve bayram coşkusuna katılım ise görülmeye değerdi. Genci yaşlısı her yaştan vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile bu coşkuya ortak oldu. Aydın bayram yerine döndü Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın seslendirdiği eserlerle birlikte sokaklar bayram yerine döndü. Programın son etkinliği ise saat tam 21.00’da okunan İstiklal Marşı oldu. Bayramın neşe ve coşku içinde geçmesi için vatandaşların balkonlarına misafir olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



