Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden örnek proje

- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 200 milyon liralık yatırımla Aydın'a kazandırdığı 177 dönümlük Aydın Tekstil arazisinin sulanması için şebeke suyu yerine biriktirilen yağmur suları kullanılıyor. Böylelikle modern bir altyapı yapılıp restore edilen Aydın Tekstil Alanı'ndaki doğa dostu bu uygulamayla büyük bir su tasarrufuna gidiliyor. Yaşanan kuraklıkta suyun her damlasını verimli kullanabilmek için birçok proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir örnek proje daha uygulamaya başladı.

Örnek proje, 100 milyon liraya kamulaştırılan ve bugüne kadar yapılan 100 milyon liralık yatırımla da restore edilerek Aydınlıların nefes alabilecekleri modern bir yaşam haline getirilmekte olan Aydın Tekstil Alanı'nda uygulanıyor. Yapılan halk oylamasında vatandaşların yeşil alan olarak kalmasını istediği alanın sulanmasında yağmur suları kullanılmaya başlandı. Çatılardan alınan yağmur suları yeni inşa edilen binaların altlarına yapılan modern depolarda filtrelenerek biriktiriliyor ve otomatik sistemle de sulama suyu olarak kullanılıyor. İçerisindeki fabrika binası dahil tarihi nitelikli binaların restore edilmekte olduğu alanda ayrıca tuvaletlerde de yine filtrelenen yağmur suları kullanılacak. Aydın Tekstil'de toplamda yaklaşık 40 bin metrekare çatı alanı yer alıyor. "Suyun her damlası kıymetli" Yaşanan kuraklıkta suyun her damlasının verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlılığına vatandaşların da katkı sunmasını istedi. Başkan Çerçioğlu, "Su yaşam demek ve her damlası kıymetli. Her geçen yıl kuraklığı daha fazla hissetmeye başladık; örneğin nehirlerimiz ve göllerimiz yaz aylarında kuruyor. Bu da bizlere suyu daha verimli kullanmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda da öncü projeler üstlendiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydın Tekstil Alanı'nda yıllar önce projesini çizip yapmaya başladığımız uygulamanın vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Oldukça geniş bir alanın sulanmasında yağmur sularını kullanacağız. Aydın'ın en geniş yeşil yaşam alanı yağmur suyuyla hayat buluyor" ifadelerini kullandı. (MU-OD-Y)