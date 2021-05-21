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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Araçların görüntüsü

İlk Müdahale Argo Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Alkol testi görüntüsü
-Ambulans hastaneye sevk görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ayazağa’da hatalı U dönüşü yapan kargo aracı sürücüsünün, başka bir kargo aracına yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CTL 201 plakalı kargo aracının sürücüsü U dönüşü yapılmaması gereken bir yerden dönmeye çalıştı. Bu sırada araç, seyir halindeki 34 KF 7695 plakalı araca yandan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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