Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

-Alkol testi görüntüsü

-Ambulans hastaneye sevk görüntüsü



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Ayazağa’da hatalı U dönüşü yapan kargo aracı sürücüsünün, başka bir kargo aracına yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CTL 201 plakalı kargo aracının sürücüsü U dönüşü yapılmaması gereken bir yerden dönmeye çalıştı. Bu sırada araç, seyir halindeki 34 KF 7695 plakalı araca yandan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

