- Avustralya’da on binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarı protesto etti

- Avustralya’da parlamentoda tecavüz iddialarının ardından on binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarı protesto etti. Avustralya, yaklaşık 2 haftadır başkent Canberra’daki Federal Parlamento’da gerçekleştiği iddia edilen tecavüz iddialarıyla çalkalanıyor. İktidarda bulunan Liberal Parti eski çalışanı Brittany Higgins’in, Savunma Bakanı Linda Reynolds’un parlamentodaki ofisinde 2 yıl önce tecavüze uğradığını iddia etmesinin ardından ülke genelinde kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar tekrar gündeme geldi. İktidar kanadından yeterince adım atılmadığını öne süren protestocular sosyal medya üzerinden örgütlendi. Eyalet başkentlerinde bir araya gelen göstericiler, parlamento binalarına yürüdü. Protestolar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne atıfta bulunarak, “Adalet için Mart” adını aldı. Brittany Higgins, tecavüzün gerçekleştiğini öne sürdüğü parlamento binasının önünde konuşma yaptı. Avustralya’da her 5 kadından 1’inin hayatı boyunca en az bir kez tecavüze ya da cinsel istismara maruz kaldığını belirten Higgins, “Hikayem, parlamento binasında olabilen bir vakanın gerçekten her yerde olabileceği konusunda kadınlara acı verici bir hatırlatma” dedi.

Ana muhalefet lideri de protestolara destek vererek göstericilerle birlikte parlamento binasına yürüdü. Muhalefet lideri Anthony Albanese ile İşçi Partisi senatörleri katıldıkları protestolarda hükümete karşı eleştirilerini dile getirdi. İstismara uğrayan 900 kadının adının yazıldığı pankart açıldı Melbourne’deki gösterilerde ise 30 metrelik dev pankart dikkat çekti. 2008’den bu yana erkekler tarafından şiddet, cinsel istismar ve cinsiyetçilik gibi sebeplerle öldürülen 900 kadının adlarının yazılı olduğu pankart açıldı. Melbourne’deki gösteriler daha sonra eski milletvekillerinden oluşan bir grup ile iktidar partisinin binası önünde devam etti. Melbourne’deki yürüyüşe katılan Victoria Kadın Bakanı Gabrielle Williams, kadınların artık cinsel şiddet konusunda sessiz kalmak istemediklerini kanıtladığını belirterek, "Şu anda gördüğümüz şey, kadınların maruz kaldıkları durumları herkese açık olarak anlatmaya hazır olduklarına dair bir mesajdır. Hazır olmaktan da öte şimdi konuşmaya can atıyorlar" dedi.





loading...