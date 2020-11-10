Avrupa'daki dış temsilciliklerde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi - BOSNA HERSEK
: - Törenden detaylar - Haldun Koç'un açıklamasıSARAYBOSNA (AA) - Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğinde Kovid - 19 tedbirleri çerçevesinde anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, büyük liderlerin her 100 yılda bir geldiğini söyleyerek, "Türkiye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderle ülkesini kurup bugünlere kadar getirebildi." dedi.
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