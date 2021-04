Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'dan aşı çağrısı

-65 yaş üstü vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)-Kaymakam İnan: “İlçemiz aşı konusunda İstanbul ortalamasının altında, sırası gelenin aşı yaptırmasını istiyoruz” İSTANBUL



- Avcılar’daki Covid-19 aşısı çalışmaları hakkında bilgi veren Kaymakam Kemal İnan, “Aşı oranımız İstanbul ortalamasının altında vatandaşlardan bir an önce aşı yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ilçede devam eden aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kaymakam İnan, sırası gelen vatandaşların bir an önce aşı yaptırmasını istedi. İlçedeki aşı oranının İstanbul ortalamasının altında olduğunu anlatan Kaymakam İnan, vatandaşların çeşitli sebepler sunarak aşıya gelmediğini anlattı. İlçedeki aşı çalışmaları hakkında konuşan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, “Son zamanlarda Covid-19 sayıları ilçemizde de hızla yükseldi. Bu süreçte dinamik denetimlerimiz devam etti. Tabi Covid'ten korunmanın en önemli yolu aşılanmak. Bunun başka kesin kalıcı bir yolu yok. Başlatılmış aşı çalışmaları ilçemizde de büyük bir hızla devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70 civarını aşıladık. Üçte bir kısmı da hala randevularını almadılar. 60 üstü vatandaşlarımızı aşılamaya başladık, onda da yaklaşık olarak yüzde 60’nı aşılamış durumdayız. Vatandaşlarımıza, Avcılar’da ikamet eden vatandaşlarımıza bir an önce randevularına almalarını gerek aile hekimliğinden gerekse sistemden randevularını alıp, aşların yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.

“Aşıda İstanbul ortalamasının altındayız” İlçenin aşı konusunda İstanbul ortalamasının altında olduğunu aktaran İnan, “Şuan tabi İstanbul ortalaması gayet iyi yönde. İlçemiz oradan daha düşük. Bu nedenle aşıyı yapmamız ve hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul ortalamasının üstüne çıkmak için gayret sarf ediyoruz. Bu yönden vatandaşlarımızı aşı randevularını almaya davet ediyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığının açmış olduğu randevu sisteminden yeterli başvuruyu yapmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu yüzden Avcılar’da aşı oranını yükseltmek için mutlaka randevuyu alalım diyoruz. Özellikle de randevu alan vatandaşlarımızın da randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarımıza başvurmalarını hassaten rica ediyoruz” diye konuştu.

Son olarak vatandaşların çeşitli sebeplerle aşı randevusuna gelmediğini anlatan Kaymakam İnan, “Bunun çeşitli sebepleri var. Kimisi çocuklarının yanına gidiyor, bir kısmı memlekete gidiyor, bir kısmı hasta oluyor, bir kısmı yaptırmak istemeyebiliyor. Çeşitli sebeplerle şuan 4 kişiden 1 aşılamaya gelmemiş oluyor” şeklinde konuştu.





