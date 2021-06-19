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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’da darp ettikleri kadını arabadan sokağa attılar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

Avcılar’da darp ettikleri kadını arabadan sokağa attılar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

Kadının darp sonrası yerde yatarken cep telefonu görüntüsü

İlk Müdahale Görgü Tanığı Hastane Cep Telefonu 

-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir aracın içerisinde darp edilerek sokağa atıldı. Darp edilmenin etkisiyle dakikalarca yerde yaralı şekilde yatan kadın, ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, alkollü olduğu öğrenilen kadın, bir araç içerisinde darp edilerek sokağa atıldı. Kadının sokak ortasına atıldığını gören çevredeki vatandaşlar, yerde yaralı halde yerde yatan kadının yanına gelerek kadına yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kadının kendisi darp eden kişi veya kişilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. “Bağırdı kadın, ‘beni kurtarın’ diye” Olayı gören Celal Çeçeri, “Arkadaşın dükkanında otururken bir çocuk geldi ve dışarıda bir kadının darp edilerek arabadan atıldığını söyledi.

Bizde kadına yardım etmek için yanına gittik. Kadın yerde ‘kolum kolum’ diyerek bağırıyordu. Bizde çevreden su istedik ve kadın için ve ambulansı aradık. Arkadaşlarıymış kadının kendi söylemesine göre. Bir yerlerden gelirken tartışmışlar ve kendisini sopayla darp ettikten sonra arabadan atmışlar” dedi.
“Bağırdı kadın, ‘beni kurtarın’ diye” Olayın başka bir görgü tanığı iste, “Siyah bir araba hızla geldi. Arabanın içerisinde kadını darp ederek sokağa attılar. Kadın imdat diye bağırınca biz hemen yardım için koştuk ama kimse yoktu. Darp eden şahıslar kaçmışlardı. Kadını ortaya attılar gittiler. Ambulans geldi kadının kolu ağrıyormuş. Kolunda sorun vardı. Bir saat kadın bağırdı çağırdı ‘beni kurtarın’ diye” diye konuştu.
(HP-RU
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