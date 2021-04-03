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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’da bir kadın tasmasından sürüklenerek köpek çaldı

Avcılar’da bir kadın tasmasından sürüklenerek köpek çaldı

Güvenlik kamerası

Sosyal Medya Köpek Kırmızı Işık Harekete Geç Genç Kadın 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da özel arazisinden köpeği çalınan kadın her yere ilanlar asarak köpeğinin bir an önce bulunmasını istiyor. Köpeğin çalınma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde 31 mart günü sabah saatlerinde meydana geldi. Merve Hekimoğlu isimli genç kadının hisar adını verdiği 3 yaşındaki golden cinsi köpeği iş yerlerinin arazisinden bir kadın tarafından tasmasından sürüklenerek çalındı. Köpeği çalan kadın araca köpeği atıp kaçtı. Hekimoğlu, sokak sokak afiş asıp sosyal medyaya ilanlar da vererek köpeğinin bir an önce bulunmasını istiyor. Yaşanan anları anlatan Hekimoğlu polise gidip şikayetçi olduğunu belirterek köpeğinin bir an önce bulunmasını istiyor. Hekimoğlu, “ Kamera görüntülerine göre kendi arazimizde ihtiyacını gidermesi için salıyoruz. Kameralarda araç bekliyordu. Biz köpeği saldıktan sonra harekete geçiyor U dönüşü yapıyor köşede bekledikten sonra köpeğime seslenerek çağırıyor. Işık olduğu için köpeğimi alamıyor ve tekrar kapıyı kapatıyor o sırada da benim bahçemin en başında köpeğim. Araç ilerliyor kırmızı ışıktan geçip dörtlü yakarak tekrar duruyor. Koşarak köpeğimi almaya geliyor köpeğimin tasmasından tutup sürükleyerek araca bindiriyor” dedi.
MD-ZA-
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