ATO ile Gazi Üniversitesi arasında Eğitim İşbirliği Protokolü

-Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasından detay

-İmza atılmasından detay

-Anı fotoğraf çekiminden detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Gazi Üniversitesi arasında üniversitenin vereceği lisansüstü eğitim programları kapsamında “Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.ATO ile Gazi Üniversitesi arasında, ATO Kongre ve Etkinlik Merkezi Duatepe Salonu’nda imzalanan “Eğitim İşbirliği Protokolü”; ATO üyeleri, organ üyeleri, bunların çalışanları ile ATO personeline, Gazi Üniversitesi’nin vereceği lisansüstü eğitim programları ile sair eğitimlere katılma hakkı tanınmasını sağlıyor. İşbirliği Protokolü’ne imzaları ATO’dan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Gazi Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız attı.Baran protokol imzaları öncesinde yaptığı konuşmasında özelikle pandemi sürecinde hız kazanan bilim ve teknolojideki değişimin işletmelerin de gelişmesini zorunlu kıldığını hatırlattı. Eğitimin önemini “Teknolojik ve ekonomik değişimin artması ve hızlanması, işletmelerin de ayak uydurması gereken bir değişimi zorunlu kılıyor. Eğitimler sayesinde, yönetici ve çalışanlar işletmenin kalitesini yükseltiyor, rekabette öne taşıyor. Sonuçta kent ekonomisi ve ülke ekonomisi kazanıyor” sözleriyle ifade etti.

Gazi Üniversitesi’nin Türkiye’nin kalkınmasında, gelişmesinde, genç nesillerin yetişmesinde önemli rolü olduğunu, başarısını ulusal ve uluslararası alanda kanıtladığını aktaran Baran, “Gazi Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı alanlarını kapsayan bu protokol ile üyelerimiz, çalışanları ve ATO personelimiz yüksek lisans, doktora ve uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından yararlanabilecek” diye konuştu.

“Üniversite ve reel sektör işbirliğinin ekonomik gelişim için kıymetli olduğuna inanıyorum”Protokolün, üyelerinin ihtiyacı ve ATO’nun talebi doğrultusunda istenilen konularda eğitim programı oluşturulmasını kapsadığını ve ATO’nun istediği sayıda öğrenci için kontenjan ayrılacağını kaydeden Baran, “Üniversite ve reel sektör işbirliğinin ekonomik gelişim için kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.

ATO olarak eğitim konusunda yürüttükleri çalışmaları aktaran Baran, eğitimin gündem konularının başında yer aldığını söyledi.



Baran, Gazi Üniversitesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması” programı kapsamında bir projeye imza attıkları bilgisini verdi.Baran, Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi kurabilmek için ortak başvuru yaptıklarını, ön kabulden geçen projenin sonucunu beklediklerini söyledi.



Baran, “Üyelerimizi ve onların çalışanlarını geliştirecek, ticaretimizi artıracak, ekonomimizi geliştirecek çalışmaları hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol için imzalardan önce konuşma yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise ATO Başkanı Baran’ın üniversiteyi ziyareti esnasında “neler yapabiliriz?” diyerek görüşlerini aldığını hatırlattı.Yıldız, Gazi Üniversitesi olarak eğitime çok önem verdiklerini ve Baran’ın da bu konuyu gündeme getirmesinin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Yıldız, Baran’ın bahsettiği konular üzerine ATO ile işbirliği yapmaktan memnun olacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından “Eğitim İşbirliği Protokolü” için ‘besmele’ çekilerek imzalar atıldı. İmzaların ardından anı fotoğrafları çekildi.



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