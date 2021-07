-At sırtında gençlere uyarı vatandaşların alkışlaması

-Atın koşu halinde görüntüsü

-Atın yürürken görüntüsü

-At sırtında gençlerin yanına gelirken görüntüsü

-Atın koşusu ve farklı gençlere uyarı

-Gençlerin seyretmesi görüntüsü

-At sırtında vatandaşın yanına gelmesi alkış görüntüsü

-Röportaj

-Atın koşma görüntüsü

-Nazmi Söylemez ile röportaj



( MERSİN ) Atıyla tur atıp halka "aşı olun" çağrısı yaptı- Şehrin en işlek caddelerinde atı ile gezerek vatandaşlardan aşı olmalarını isteyen esnaf Nazmi Söylemez, Covid-19 illetinden kurtulmanın aşıdan geçtiğini belirtti MERSİN



- Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaş at sırtında şehir merkezinde dolaşıp çağrıda bulunarak halka Covid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçede baharat dükkanı bulunan Nazmi Söylemez atı ile şehir merkezinde dolaşarak halka Covid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehrin en işlek caddelerinde atı ile gezen Söylemez, halkın dikkatini çekti. Şehir merkezinde alışık olmayan görüntülerle karşılaşan vatandaşlar ise hayretler içerisinde Söylemez’i izledi. Dikkatleri üstünde toplayan Söylemez at üstünden vatandaşlara aşı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle gençlerin ilgisini çeken Söylemez, Silifke’de vatandaşların aşı yaptırmaları konusunda daha özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Söylemez, "Dünyayı saran Covid-19 illetine karşı güzel ilçemiz Silifke’de halkımızı Covid-19 aşısına davet ettik. Biz bir Yörüğüz. Yörükler ata büyük ilgi duyar. Atım Yamtar ile Silifke’de sokakları gezerek halka Covid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Aşının önemini anlattık. Aşı yaptıran toplumların refaha ereceğini ve rahat bir nefes alacağına inanıyorum. Bende bir esnafım. Dolayısı ile kış sezonunda bütün esnafın sıkıntısı Covid-19 illetine bağlıydı. Ülkemizde hızlı bir aşılama yapılıyor. Ancak kendine güvenen gençler aşı olmamakta direniyor. Bende bu direnci kırmak adına böyle bir uyarıda bulundum. Aşı toplum için çok önemlidir. Silifke’nin tüm sokaklarını caddelerini gezerek halkı aşıya davet etmeye devam edeceğim” dedi.