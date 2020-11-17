Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Atina sokakları karıştı - 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 47. yıl dönümünde yapılan gösteriye polis müdahalesi

- Atina sokakları karıştı - 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 47. yıl dönümünde yapılan gösteriye polis müdahalesi

polis müdahalesi

Biber Gazı Polis Müdahalesi Polis Müdahale Para Cezası Öğrenciler 

-detay

( ATİNA ) - Atina sokakları karıştı- 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 47. yıl dönümünde yapılan gösteriye polis müdahalesi ATİNA

- Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 47. yıl dönümünde yüzlerce kişi korona virüs yasaklarına rağmen sokaklara döküldü. Yasağı ihlal eden göstericilere Yunan polisi biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Yunanistan’da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması'nın 47. yıl dönümünde karantinaya rağmen sokağa çıktı. 17 Kasım 1973’te "Albaylar Cuntasına" karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteriye Atina polisi yürürlükteki korona virüs tedbiri nedeniyle müdahale etti. Gündüz saatlerinde başlayan protestoda göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanan Yunan polisi, bazı Yunanistan Komünist Partisi üyelerini gözaltına aldı. Yunanistan'da yürürlükte olan korona virüs tedbirlerine göre 4'ten fazla kişinin halka açık alanlarda toplanmaları 18 Kasım'a kadar yasak. Yasağı ihlal edenlere 5 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanıyor. 17 Kasım’da 23 kişi öldürüldü 17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi'ni işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılana kadar devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kenya polisinden sert müdahaleKenya polisinden sert müdahale
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı