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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

- Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Trenin gelişinden detay

Saygı Duruşu Mehteran Takımı 

-Bayrağın Vali Erdinç Yılmaz’a teslim edilmesi
-Genel görüntüler
-Mehteran gösterisi
-Gösteriden detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda düzenlenen programda Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi.
Siren çalarak gara gelen Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenmiş trenden inen izciler, Türk Bayrağı'nı Vali Erdinç Yılmaz’a sundular. Vali Erdinç Yılmaz bayrağı öperek teslim aldı. Temsili bayrak teslim törenin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla mehteran takımı günün anlam ve önemine binaen marş söyleyerek gösteriler sundu. Gösteriler sırasında Atatürk'ün Osmaniye’ye gelişinin 96'ncı yıldönümü nedeniyle 21 pare top atışı yapıldı. Tren istasyonunda düzenlenen programın ardından Devlet Bahçeli Meydanı’na geçen protokol mensupları Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Vali Erdinç Yılmaz’ın şeref defterini imzalamasıyla program sona erdi.
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