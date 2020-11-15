Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı

- Atatürk'ün Diyarbakır 'a gelişinin 83. yıl dönümü etkinliği - Yenişehir Belediyesi bando takımı - Türk bayrağı takdimi - Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin konuşması - Öğrencilerin şiir okuması - Çelenk sunumuDİYARBAKIR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır 'a gelişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yenişehir Kaymakamlığınca Diyarbakır Garı'nda yapılan törende, Atatürk'ün Diyarbakır 'a trenle gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı.Trenden inen gaziler, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye Türk bayrağı takdim etti.Beşikci de öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.Tören, Yenişehir Belediyesi bando takımının seslendirdiği türkünün ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.Kaymakam Beşikci, yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Beşikçi, şöyle konuştu:"Milletimizin birliği ve dirliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetini yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hissettiği aynı inançla bayrağımızı ilelebet gururla, şanla, şerefle dalgalandıracağına yürekten inandığımız gençlere emanet etmenin gururunu yaşadık.Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır 'a teşriflerinin 83. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan terörle mücadeleye, içeride ve dışarda tüm düşmanlarımıza karşı milletimizin birliği ve dirliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağı inancıyla hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."Daha sonra Anıtpark'ta devam eden programda Kaymakam Beşikci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Terörle Mücadele Şehit Yakınları Saygı Duruşu Muhabbet Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı