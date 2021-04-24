Ataşehir’de ısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk

-Kilitli kalan kişi

-Detay

-Diyaloglar

-Ceza kesilmesi



( İSTANBUL - ÖZEL) Ataşehir’de kısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk- Ataşehir’de kısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslar, polisten kaçarken arkadaşlarını içeride kilitli unuttular İSTANBUL



- İstanbul, Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir kahvede kumar oynayan kişilere polis ekipleri baskın düzenledi.

Polis baskınından kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttular. Polis ekiplerine yakalanan şahıslar,“ Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Benim hastalığımı konuşuyorduk” diyerek kendilerini savunmaları pes dedirtti. Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir kahvenede kurmar oynandığını ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kahvehaneye baskın düzenlemek için harekete geçti. Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttu. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen şahısları polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Kahvehaneyi geniş çaplı arayan ekipler 6 kişiyi tespit etti. Kaçarken arkadaşını içeride kilitli unuttular Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ise “niye bura da kilitlisin” sorusuna, “ iftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuya kalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye soruları yanıtladı. Daha sonrasında arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan arkadaşlarını kurtardılar. Canımız sıkkın moralimiz bozuk Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “ canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk” diye kendini savundu Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama biz burada oturuyorduk Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs,” evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burda da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pest dedirtti. Görüntülenmemek için maskeyle gözlerini kapattı Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek gözlerine kadar kapattılar. 19 bin 80 lira ceza Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi. (CS-



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