Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sosyal marketin resmi açılışı yapıldı

- Ataşehir Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet vermek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için kurulan Sosyal Market’in resmi açılışı Örnek Mahallesinde yapıldı. Vatandaşlar, sosyal kartlarına yüklenen puan ile bu marketlerden alışveriş yapabilecekler. Ataşehir’de şu an iki tane olan ve sayısı artırılacak Sosyal Marketler ile, Ataşehir’de ikamet eden, ihtiyaç sahiplerine modern şartlarda hizmet sunulmaya çalışılıyor. İçerisinde gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemenin yer aldığı Sosyal Market’te, vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alabiliyor. Bunun için ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart veriliyor. "Sosyal karta yüklenen puan ile alışveriş yapılıyor" Ataşehir Belediyesine başvuran ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi tamamlandıktan sonra, kendilerine teslim edilen Sosyal Kartlarına ihtiyaçları kadar puan yükleniyor. Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek kendilerinin veya ailelerinin ister giyecek ihtiyaçlarını, ister sofra ihtiyaçlarını isterse de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ayrıca aileleri bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen; ilk yardım, aile içi şiddet, çocuk bakımı, hijyen ve temizlik gibi eğitimlere katılan Sosyal Kart sahiplerine ek puan sağlanıyor. Sosyal market açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, "Marketin aslında başlangıç noktası iki ay önce oldu. Açılışı pandemiden dolayı yapamamıştık. Bugüne programlamıştık. Şimdi Yenişehir Mahallemizde böyle bir market var. Sadece onunla bitmeyecek. 500 bin nüfusa sahip bir ilçe. Talepler çok. Onun için biz bu talepleri vatandaşımıza ulaştırmak amacıyla böyle bir proje düşündük. Bugüne kadar da aşağı yukarı 7 bin civarında insanımız, marketimizden sadece Örnek Mahallesindeki marketimizden faydalanan insanlarımız var. Bu marketlerde tıraş sabunundan çikolatasına, ayakkabısından giysisine kadar her şeyi var. Yani vatandaş geldiği zaman burada ne ihtiyacı varsa aradığını bulabilir." dedi.

Evlenecek çiftlere giyim konusunda yardıma dikkat çeken Ataşehir belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Burcu Der Hasanoğlu, "Şu an Sosyal Marketimizin kadın giyim reyonundayız. Kadın katımızda aynı zamanda gelinlik reyonumuz da bulunmakta. Burada vatandaşlarımız evliliğe adım atacaklarına dair bir başvuru ya da bir evrak gösterdikleri anda istediği gibi buradan seçip, bedenlerine göre gelinlik alabiliyorlar. Bu gelinlikler kuru temizlemeye gidiyor ve temizlenip vatandaşımıza telsim ediliyor. Daha sonra biz tekrardan onların düğünleri bittikten sonra geri alıyoruz ve başka genç kızlarımızın hayalini süslemek üzere rafta tekrar onlara yer veriyoruz." şeklinde konuştu.