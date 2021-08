Atakum’dan Antalya ve Muğla’ya dayanışma köprüsü

-Malzemelerden detay

- Atakum Belediyesi, Atakum’da bulunan STK’lar ile yaptığı güç birliği sonrasında yardım malzemesi dolu 2 tırı Antalya ve Muğla’ya göndermek üzere yola çıkardı. Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ile 137 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Atakum Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek için yaptığı güç birliği sonrasında kısa sürede yardım tırlarını tamamlayarak yangınların devam ettiği Antalya ve Muğla’ya yola çıkardı. Yangın bölgesinden alınan ihtiyaç listelerine göre kampanyanın lojistik merkezi olan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nde yüklendikten sonra yola çıkarılan ve gönüllüler tarafından taşınan tırlarda su, hayvan yemi, hijyenik malzeme, konserve, ilaç, iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, ev tekstil, kuru gıda, mutfak gereçleri, fenerler için pil, yanmaz eldiven, power bank, n95 gaz maskesi, çocuk bezi, kıyafet, oyuncak yer aldı. “Acılarını paylaşıyoruz” Türkiye’nin bir afet yaşadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum ve Samsunlular bu tip dönemlerde dayanışma kültürünün bir gereği olarak yardımlaşarak oradaki ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ellerini uzatıyorlar. Biz her zaman olduğu gibi köprü görevimizi yerine getiriyoruz. Daha önceki afet dönemlerinde de afetzede illere Samsun ve Atakumluların desteğini taşımıştık. Şimdi de Antalya ve Muğla’ya, bugün iki tır daha sonraki günlerde başka tırlarla o bölgenin ihtiyacı olan malzemeleri ulaştıracağız. Samsunlular Karadeniz’in dayanışma elini uzatıyorlar, onların acılarını paylaşma isteklerini bizim aracılığımızla iletiyorlar. Hem ihtiyaç malzemelerimiz hem de Atakum Belediyesi personelimiz yangın bölgesine gidecekler. Acılarını paylaştığımızı onlara iletecekler. Bir çağrı daha yapmak istiyorum. Orada yangın sönmedi. Söndükten sonra ihtiyaçlar daha net biçimde ortaya çıkacak. Karadeniz’in yardım eli o bölgedeki yurttaşlarımızın omzundan çekilmemeli. Biz bölgedeki belediyelerle ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yangında zarar gören yurttaşların her daim yanlarında olacaklarını ifade eden Atakum Belediyesi Başkan Vekili Dilek Çınar, “Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Oradaki insanların acılarını paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Türkiye. Sayın başkanımızın her zaman söylediği gibi yardıma ihtiyacı olan herkesin omzunda elimiz olacak” diye konuştu.

Elazığ depreminde de gönüllü olarak ihtiyaç malzemelerini taşıyan, tır sahibi Atakumlu Yaşar Kartal ise çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, “Vatan yanıyor, içimiz de yanıyor. Kolay bir şey değil. Burada kimsenin huzurlu olduğunu sanmıyorum. Hepimiz yaşananlara çok üzülüyoruz. Herkes elinden gelen desteği veriyor. Atakum Belediyesi’ni yaptığı iş nedeniyle tebrik ediyorum. Elazığ’a da gitmiştik ve orada ihtiyaç sahiplerine tek tek kendileri ulaştırdı yardımları. Sayın Başkanıma ve personeline çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.