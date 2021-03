Atakum’da yoğun hafta sonu denetimi

-Vatandaşla konuşması

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci; Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ile Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde esnaf ve alışveriş merkezi ziyaretleri gerçekleştirerek korona virüsü tedbirlerini denetledi. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Atakum Kaymakamlığı ekiplerinin eşlik ettiği denetim öncesinde Başkan Deveci ile Kaymakam Yıldız Denizevleri Polis Merkezi’ne de ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Deveci burada Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretin ardından ise Kaymakam Yıldız, Başkan Deveci ve beraberindeki ekipler Atatürk Caddesi üzerindeki berber, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, çiçekçi gibi esnafı ziyaret ederek korona virüsü önlemleri konusunda uyarılarda bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından ise Atakum sahili ile Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne de ziyaret gerçekleştirilerek AVM önlemleri, mağazalardaki tedbirler kontrol edildi. Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri de ziyaret edilen her işletmeye maske ve dezenfektan içeren hijyen kitleri hediye etti. Denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Pandemi hem Türkiye’de hem de Karadeniz Bölgesi’nde arttı. Biz de tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Kaymakamlık ve Emniyet teşkilatıyla birlikte hayatın her alanında, Atakum’un her kesiminde özellikle esnaflarımızı, esnaflarımızdan alışveriş yapan vatandaşlarımızın sağlık kurallarına uyup uymadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. İçinde olduğumuz sürecin ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün biraz da rüzgarlı bir hava olduğu için hem sahilimizde hem de esnafta yoğun bir kalabalık yok. Sadece bugün değil, önümüzdeki süreçte her gün kişisel tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor. Maskeye, fiziki mesafe dikkat edeceğiz ve hijyen kurallarına uyacağız. Doktorumuz kendimiz olacağız. Hem kendi sağlığımızı hem de aile bireylerimizin sağlığını koruyacağız. Bu çok hassas bir süreç. Virüs mutasyona uğruyor. Tıp da virüsü takip etmekte zorlanıyor. Bunu böyle algılamak gerekiyor. O nedenle bu virüse yakalanmadan bu süreci aşmak en doğrusu. Bunun için de tek yapılacak iş herkes kendi tedbirini kendisi alacak. Herkese sağlık diliyorum. Umuyorum bu pandemi döneminden bir an evvel çıkmış oluruz” diye konuştu.

