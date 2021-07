Atakum’da açık havada yaz etkinlikleri başladı

- Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Açık Hava Tiyatro ve Konser Etkinlik dizisinin ilki gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Atakum sahili Çobanlı Halk İskelesi mevkiinde gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro ve Konser etkinlik dizisinin ilki Samsunlularla buluştu. Her yaştan ziyaretçinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte renkli anlar yaşandı. Etkinlikte aynı zamanda Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ziyaretçilerle görüşerek Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin selamını iletti ve miniklere “Çocuklar İçin Nutuk” kitabını hediye etti. Sanatçılara destek Pandemide ekonomik zorluk çeken müzisyen ve tiyatrocularla dayanışma sağlamak için de gerçekleştirilen programın ilkinde Küçük Eller Çocuk Tiyatrosu’nun “Bizim Dünyamız” oyunu sahnelendi. Çocukların büyük bir keyifle izlediği oyunda minikler bol bol gülüp dans etti. Çocuk oyununun ardından Samsun Sanat Tiyatrosu, Yaşar Gündem’in tek kişilik oyunu “Gölgesinde Çınarın” izleyiciyle buluştu. Gündem’in performansı dakikalarca ayakta alkışlandı. Tiyatro oyunlarından sonra ise DJ İnanç Seven en sevilen şarkılarla sahne aldı. Eylül ayına kadar devam edecek Açık hava etkinlikleri, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yeniden Samsunlularla buluşacak. Saat 20.00’de Samsun Sanat Tiyatrosu, Yaşar Gündem Şiir ve Müzik Dinletisi Samsunlularla bir araya gelecek. Aynı akşam saat 21.00’de Grup Raks ve 22.00’de Grup Çizmeli Kedi sahne performanslarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Temmuz ayının son haftasına gelindiğinde açık hava sahnesi Samsun Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kuvayi Milliye Destanı” tiyatro severlerle buluşturacak. Tiyatro temsilinin ardından saat 21.00’de Grup 2 Oda 1 Salon, saat 22.00’de de Grup Baba Yaga sahnede olacak. Açık hava etkinliklerinin Eylül ayına kadar devam etmesi planlanırken, Ağustos ve Eylül aylarında da sürpriz isimler Atakum sahilindeki sahneyi paylaşacak. Her yaş grubundan yurttaşın keyifle vakit geçirmesi için de Türk sanat müziğinden Türkçe rap türüne kadar geniş yelpazede konserler Samsunlularla olacak. Etkinlik takvimi her ay Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. (FAU-SLH-Y)