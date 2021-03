Atakum'a yeni yeşil alanlar

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

-Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci konuşma

-Projenin 3 boyutlu hali



( SAMSUN -ÖZEL-DRONE)- Afanlı Deresi çevresi yeni çehresine kavuşuyor SAMSUN



- Atakum Belediyesi, Afanlı Deresi çevresinde 10 bin metrekarelik alanda rekreasyon çalışmalarını hızlandırdı. Yürüyüş, spor ve park alanlarının yanı sıra birçok bitki ve çalıyla yeşillendirilecek projede saha çalışanlarını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği, nefes alabileceği özenle ağaçlandırılmış bir alan oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Afanlı Deresi çevresinde 10 bin metrekarelik alandaki rekreasyon çalışmalarını hızlandırdı. Yenimahalle Mahallesi, Kıbrıs Caddesi ile 3145. Sokak'a denk gelen derenin her iki tarafında devam eden proje bitiminde yürüyüş ve spor alanları, oyun grupları ve engelli salıncağı ile birçok bitki ve çalı türüyle yeşillendirilmiş bölge Atakumluların nefes alacağı yeni bir alan olacak. Ekiplerin hummalı biçimde sürdürdüğü saha çalışmalarını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği, nefes alabileceği özenle ağaçlandırılmış bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Kendi mühendislerimiz ve personelimiz, kendi emekleri ile tüm maharetlerini bu parka yansıtıyorlar. Burada yoğun bir çalışma devam ediyor, en kısa sürede yurttaşlarımızın kullanımına açmak için ekiplerimiz ellerinden geleni yapıyor” diye konuştu.

Afanlı Deresi çevresinde toplamda 10 bin metrekarelik alanın 2 bin 500 metrekaresi sert zemin olarak projelendirildi. Kauçuk zemin, yürüyüş ve parke yolu olarak belirlenen sert zeminin dışında 110 metrekarelik bir alanda oyun grubu olacak. Engellileri unutmayan Atakum Belediyesi, park alanı içerisinde engelliler için özel tasarlanmış engelli salıncağını kullanıma açacak. Aynı zamanda çevre sakinlerinin spor yapabilecekleri 90 metrekarelik spor alanının yanında derenin her iki tarafında toplam 750 metrelik de yürüyüş yolu bölgeye kazandırılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgedeki bitki ve ağaç çeşitliliği için de itinalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Proje alanının önemli bir bölümünü kaplayacak yeşil alana 17 farklı türde ağaç, 27 farklı türde de çalı dikilecek. Toplam ağaç sayısının 118 olması planlanırken, 500 adet de çalı bölgeye yeni bir çehre kazandıracak. Bitkilendirme çalışmalarında, mor rengi ve formuyla estetik görünüme sahip, kokusuyla da sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle bilinen lavanta bitkileri dikilecek. 800 adet lavanta bitkisi bölgeye ayrı bir kimlik kazandıracak. Bitkilerin estetik dokunuşlarına yürüyüş yolunda yer alacak kemerlerde de başvurulacak. Belli metre aralıklarla yürüyüş yoluna konumlandırılacak kemer bloklar sarmaşıklarla kaplanacak. Böylece yürüyüş alanlarında aynı zamanda saklı bahçe konsepti de yakalanmış olacak. Afanlı Deresi çevresinde birçok apartmanın bulunduğunu ve nüfusun sosyal donatı ihtiyacını karşılamak istediklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Yurttaşlarımızın nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri, çocuklarımızın da güven içerisinde oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tip sosyal alanlar insanların bir araya gelebileceği, buluşabileceği noktalar olduğu için her zaman altını çizdiğimiz komşuluk hukukunun da pekiştirilebileceği alanlar aynı zamanda. O yüzden sadece bir sosyal donatıdan çok daha fazlası olarak görüyoruz. Burada yaklaşık 10 dönümlük bir alanda, derenin her iki kenarını da bütün bir halde ele alıyoruz. Komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği, nefes alabileceği özenle ağaçlandırılmış bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Yürüyüş alanlarını farklı ağaç ve bitki türleriyle donatıyoruz. Aynı zamanda alanda çocuklarımız için oyun grubu, engellilerimiz için de engelli salıncağı yer alacak. Yürüyüş ve spor alanıyla da komşularımızın sağlık dolu hayatlarına katkı sunmak istiyoruz. Kendi mühendislerimiz ve personelimiz, kendi emekleriyle tüm maharetlerini bu parka yansıtıyorlar. Burada yoğun bir çalışma devam ediyor, en kısa sürede yurttaşlarımızın kullanımına açmak için ekiplerimiz ellerinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuştu.





