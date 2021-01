Artvin Valisi Yılmaz Doruk’tan boğacıların taleplerine cevap

-Vali Yılmaz Doruk'un açıklaması

Detaylar



ARTVİN



- Artvin’de 200 yıldır geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilmesinin ardından Artvin Boğacılar Spor Kulübü Kenan Köse, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak "Bu yıl da eğer güreşler gerçekleşmese birçok boğacı boğasını kestirmek zorunda kalacak. Bu da geleneksel boğa güreşlerine büyük zarar verecek” demişti. Boğacıların çağrılarına cevap veren Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “Beklentimiz yaz aylarında festivalleri yapılması” dedi.

Artvin ve ilçelerinde her yıl düzenlen boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. Büyük umutla 2021 yılını bekleyen boğacılar, vakaların artması ve yasakların gelmesinin ardından tedirgin olmaya başlarken, boğacıların tek umudu Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenen boğa güreşlerine kadar salgının sona ermesi oldu. “Yaz aylarında umut ediyorum ki o heyecanı birlikte yaşarız” Boğacıların bu beklentisi üzerine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada “Biz şu gün yaparız diyemeyiz ama öngörümüz olur belki. Aşıyı gelmesiyle, tedbirler devam eder ve vaka sayılarını minimize edersek ben yaz aylarında umut ediyorum o heyecanı birlikte yaşarız. Boğa güreşleri müsabakaları Artvin için çok özel onu biliyoruz. Özellikle turizmin öne çıkmasıyla birlikte bir hareketlilik olacağını umuyoruz. Pandemi dönemi de iyi bir imaj bıraktık, Artvin bunu devam ettirecek inşallah. Biz de bir an önce bu festivallere başlamayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. Artvin’de Boğa Güreşleri 200 yıldır yaşatılıyor Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor. Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere bir çok ilçede bulunan arenaalrda boğa güreşleri yapılıyor. 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor. (AG-ÖS-Y)



