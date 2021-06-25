Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ARTVİN - Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16. yılında kabri başında anıldı

ARTVİN - Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16. yılında kabri başında anıldı

- Anma töreninden detaylar - Atakan Asılbay'ın konuşması - Seçil Yağmur Muti'nin konuşması - Mezara karanfil bırakılmasıSanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16. yılında Artvin 'deki kabri başında anıldıARTVİN (AA) - "Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu'nun vefatının 16. yılında, memleketi Artvin 'in Hopa ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden, sanatıyla Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan Koyuncu, Yeşilköy köyündeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.Törene, sanatçının annesi Hüsniye, kardeşleri Hüseyin ve Niyazi Koyuncu ile Canan Erdem, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı.
Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi, burada yaptığı konuşmada, ölümünün 16. yılında Kazım Koyuncu'yu rahmet ve özlemle andığını söyledi.

Koyuncu'nun, Hopa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olduğunu belirten Ekmekçi, "Kazım Koyuncu sanatıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş bir kişiydi. Kendisinden sonra gelen sanatçılara da ışık, örnek oldu. Kazım Koyuncu'yu unutmadık, unutturmayacağız." dedi.
Anma etkinliğine katılan sanatçının sevenlerinden Atakan Asılbay ise "Her yıl buraya geliyoruz. Kazım'ı müzikle, sanatla anıyoruz. Kazım Koyuncu sadece burada değil, memleketin dört bir yanında şarkılarla anılıyor." diye konuştu.
Hopalı olduğunu belirten Seçil Yağmur Muti, Kazım Koyuncu'nun müzikleriyle büyüdüğünü ifade etti.
Muti, "Kazım Koyuncu" denildiği zaman akına onun sanata, doğaya ve insana sevgisinin geldiğini vurgulayarak, "Kazım Koyuncu'yu bundan sonra da anmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece o da yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından katılımcılar, Kazım Koyuncu'nun mezarına karanfil bıraktı ve dua etti.Öte yandan, Hopalı iki müzisyen de Kazım Koyuncu'nun bazı şarkılarını seslendirdi.

Anma Töreni Uttu Uluslararası Irak 

İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement