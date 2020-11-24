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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ARTVİN - Odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu

ARTVİN - Odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu

- Olayın meydana geldiği apartman - Olay yerinde bekleyen itfaiye ekipleri Artvin 'de odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulunduARTVİN (AA) - Artvin 'de bir apartmanın odunluğunda çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Miralay Şükrübey Caddesi'ndeki bir apartmanın odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası odunlukta, Tahsin Şimşek'in (47) cesedi bulundu. Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Şimşek'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis 

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