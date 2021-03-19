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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ARTVİN - Kurum: '(Dereiçi köyündeki yangın) '52'si konut, 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik'

ARTVİN - Kurum: '(Dereiçi köyündeki yangın) '52'si konut, 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik'

ARTVİN - Kurum: "(Dereiçi köyündeki yangın) "52'si konut, 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik" - İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Dereiçi köyüne gelmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu (3)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik""Hem bulunduğumuz alanda hem de okulumuzun hemen yanında yer alan alanda çalışma yapacağız. Çalışmayı TOKİmiz yapacak. Hızlı bir şekilde bugünden itibaren zemin etütlerine başlayacaklar. İki alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz"

Samanlık Hasar Tespit 

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