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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu’nun davası başladı

Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu’nun davası başladı

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

Biber Gazı Emekli Öğretmen Hapis İstemi Güvenlik Önlemi Öğretmen 

-Vatandaşların aranması
-Dava öncesi açıklamalar
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili dava 10 yıl sonra Trabzon’da görülmeye başlandı. Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu’nun ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra dava açıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 polisin yargılanmasına bugün başlanırken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma Trabzon'a alındı. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyenin girişinde duruşmayı takip etmek isteyenler HES kodu sorularak içeriye alındı.
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