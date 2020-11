- Artvin'de 97 yaşındaki Erzade nine her 10 kasımda Atatürk'ün huzurunda

-Açıklamaları

-Detaylar



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin’de yaşayan 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, her 10 Kasım’da Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyor. Artvin’de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’ye Türk bayrağı ile gelen 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunarak andı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Artvin'de saygıyla anıldı. Erzade Yalçıntaş’ da ilerleyen yaşına rağmen, eline aldığı Atatürk Posterli Türk bayrağıyla Artvin'deki Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Her 10 Kasım’da Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Erzade Yalçıntaş, “Atatürk’ün ruhu şad etmek için manevi huzuruna geldim. Atatürk ve silah arkadaşlarına, yaptığı fedakarlıklarına teşekkürlerimizi ifade etmek için her sene bu yaşta buraya çıkıyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

(AG-ÖS-Y)



loading...