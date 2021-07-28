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ARTVİN - Bakan Soylu, Murgul'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ARTVİN - Bakan Soylu, Murgul'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldı

ARTVİN - Bakan Soylu, Murgul'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldı

- Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolduktan 6 gün sonra bulunan Serdar Yiğit için düzenlenen cenaze töreni - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saf tutması - Cenaze namazının kılınması - Serdar Yiğit için dua edilmesi - Tabutun omuzlarda taşınması - Tabutun cenaze nakil aracına koyulması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Serdar Yiğit'in yakınlarına taziyede bulunmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murgul'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldıARTVİN (AA) - Artvin 'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit'in cenazesi toprağa verildi.

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