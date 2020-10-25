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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Artan vaka sayısına rağmen İstiklal Caddesi’ndeki manzara yine değişmedi

Artan vaka sayısına rağmen İstiklal Caddesi’ndeki manzara yine değişmedi

El ele tutuşarak gezenler

Sayılar 

-Maske takmayanlar
-Maskesini kolunda taşıyan
-Sosyal mesafeye aldırış etmeyenler
-Detay

( İSTANBUL )-Maske takılmadı, sosyal mesafe hiçe sayıldı-Maskeler ellere ve kollara takıldı İSTANBUL

- Vaka sayılarının artmasına rağmen İstiklal Caddesi’ndeki manzara değişmedi. Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazıları da kollarına takıp ellerinde gezdirdi. Sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. İstanbul’daki korona virüs vak'a sayısı artmaya başladı.
Can kaybı ve vaka sayısı artarken, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki manzara yine değişmedi. Bazı vatandaşların maske takmazken, bazıları da, kollarına taktı. Kimi vatandaşlarında burunlarının ve çenelerinin altına indirdiği görüldü.
Sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.
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