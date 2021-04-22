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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kazadan görüntü

Trafik Kazası Zincirleme Kaza Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Arkadaşları, kazada ölen işçinin başında gözyaşı döktü İSTANBUL

- Arnavutköy-Sultangazi yolunda servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan atlatan işçiler, hayatını kaybeden arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayarak göz yaşı döktü. Kaza saat 17.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu Fiat punto araç, yanında seyreden Aydın G. idaresindeki 34 LBY 833 plakalı servis aracına çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip yola devrildi. Karşı şeritten gelen 34 EAB 207 plakalı hafif ticari araçta duramayarak servis aracın çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Yaşanan zincirleme kazada işçi servisinde bulunan Mevlüt Özdemiş hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift şeritli olarak trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Arkadaşları, hayatını kaybeden işçinin başında gözyaşı döktü Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan işçiler ise, hayatını kaybeden Mevlüt Özdemiş’in başında gözyaşı döktü. Mevlüt Özdemiş’in cansız bedeni yoldan kaldırılana kadar, arkadaşları başından ayrılmazken, bir işçi ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan kaza mahalli ise drone ile havadan görüntülendi.
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